ZES. Incontro di Ekoclub e Confartigianato con Amati

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna, organizzato da Confartigianato e Ekoclub, per discutere con l’assessore al Bilancio della Regione Puglia, Fabiano Amati, sulle opportunità che la ZES, Zona Economica Speciale, può dare al territorio di Brindisi, in termini di economia, occupazione e infrastrutture. “ZES, opportunità e criticità. Un protocollo per la semplificazione”. Ha moderato Gabriele Palma, presidente di Confartigianato Turismo. Ha relazionato Marco Natilla, direttore di Confartigianato per Bari-Bat e Brindisi. Saluti istituzionali dell’arch. Massimo Roma, presidente di Ekoclub.

