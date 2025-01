Zippo (Adiconsum): attenzione ad un profilo fasullo. Non è la STP!

Per i frequentatori dei social network non sarà sfuggito, in questi giorni, l’avvio di una “campagna di promozione” inerente il trasporto pubblico locale rivolta ai residenti del Comune di Brindisi. Attraverso una pagina facebook denominata “Trasporto pubblico locale” ed alcune “storie” pubblicate, in nome e per conto di STP Brindisi, si promette l’emissione limitata , 500 pezzi, di una carta ad un prezzo speciale che consentirebbe corse illimitate sugli autobus a Brindisi. Quanto sopra per la durata di sei mesi ad un costo irrisorio di 2,35 euro. Un’operazione di marketing eccellente ed economica direbbe qualcuno se non fosse che sulla propria pagina ufficiale la Società del trasporto pubblico locale STP ha disconosciuto tale profilo e messo in guardia i cittadini circa possibili truffe invitando a non ciccare sui link e a non effettuare pagamenti elettronici. A indurre potenzialmente nella trappola i cittadini oltre la promozione l’utilizzo di materiale con i loghi della STP. Nel rilanciare l’allarme circa possibili truffe invitiamo, se non ancora fatto, la Società Trasporti pubblici a segnalare l’accaduto agli organi di Polizia. Nell’attesa ADICONSUM Taranto Brindisi invita i consumatori, che siano incorsi nella truffa, a sporgere denuncia e a tutelarsi garantendo nel contempo pieno supporto attraverso il proprio ufficio legale.

Ufficio di Presidenza

ADICONSUM Taranto Brindisi

ZIppo Giuseppe