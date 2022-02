ZIPPO (ADOC): DEFIBRILLATORI SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO!

Tra i compiti istituzionali che questa associazione negli anni si è impegnata a portare avanti, nella direzione della

crescita del territorio e del miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini, c’è sicuramente la tutela della

salute pubblica. Negli anni Adoc Brindisi si è impegnata su vari fronti sul punto attraverso interventi sulla sanità, la

promozione, nelle scuole, di convegni sul tema dei corretti stili di vita nonché le iniziative culminate nella donazione

di defibrillatori per una Città sempre più cardioprotetta.

In particolare ben quattro sono, ad oggi, le aree coperte grazie al contributo diretto dell’Adoc ed in alcuni casi in

collaborazione con le attività commerciali del rione Commenda e di Via Conserva; cui si aggiungono tre scuole (Liceo

Scientifico Fermi Monticelli, Collodi e San Giovanni Bosco), il mercato rionale del rione Sant’Angelo e la centralissima

Corso Umberto presso la Farmacia Cannalire ospitano i defibrillatori donati. Presidi di sicurezza per la salute dei

cittadini che vanno a sommarsi ad altri frutto di analoghe iniziative.

Purtroppo, non basta! Lunga è la strada verso una copertura omogenea del territorio. Pensiamo, ad esempio, ad

impianti sportivi, palestre, stabilimenti balneari, cantieri, luoghi di lavoro, scuole, bar, ristoranti, spazi pubblici e

luoghi di aggregazione. La legislazione, in questo senso, ha consentito enormi passi in avanti definendo

l’obbligatorietà circa la dotazione in alcuni ambiti e consentendo l’uso dei dispositivi a tutti i cittadini abilitati e non

in determinate situazioni di emergenza. Di contro, poche sono ancora sul territorio le iniziative di informazione,

formazione e sensibilizzazione oltre che limitata è la disponibilità di apparecchi.

Con la presente pertanto intendiamo sollecitare le istituzioni locali, la ASL Brindisi e la società di trasporto pubblico

locale a valutare –offrendo sul punto la nostra massima disponibilità ad ogni iniziativa che si dovesse realizzare- la

possibilità di dotare i mezzi di trasporto pubblici di defibrillatori a bordo affinchè vi sia la più ampia copertura del

territorio grazie alla mobilità dei mezzi attrezzati che possa consentire un celere intervento in caso di malaugurato

bisogno.

Presidi mobili, quindi, facilmente individuabili e frequentemente presenti.

Confidiamo nella sensibilità delle istituzioni locali Comune e Provincia, della ASL di Brindisi e della stessa Società

trasporti pubblici affinché tale progetto possa prendere forma nell’interesse della comunità. Da parte nostra saremo

lieti di poter continuare a dare il nostro contributo. Abbiamo a CUORE BRINDISI!

Il Presidente Provinciale Adoc Brindisi

F.to Zippo Giuseppe