Zippo – Postamat spenti di notte in provincia di Brindisi: decisione inaccettabile!

La decisione assunta da Poste Italiane di disattivare 20 postazioni Atm Postamat, al netto dei disservizi, nelle ore notturne, dalle 19 alle 08.30, sull’intero territorio provinciale è inaccettabile! Non è la prima volta che Poste italiane decide di scaricare sull’utenza i “costi della criminalità” con provvedimenti che penalizzano fortemente i cittadini, specie le fasce più deboli, e l’intero territorio. Una situazione grave!

Basti pensare che l’utenza di “Posteitaliane” abbraccia maggiormente fasce della popolazione che usufruiscono del servizio gratuitamente tra queste cittadini anziani, stranieri e tantissimi giovani che, non essendo titolari di conto corrente, utilizzano gli sportelli ATM per prelevare dai libretti postali. Una decisione discriminatoria in quanto si circoscrive la misura ad un’area territoriale ed in alcuni casi zonale come nel capoluogo considerato che il provvedimento colpisce le periferie come il Quartiere Paradiso, Casale e Bozzano. Si invita, pertanto, Posteitaliane a rivedere quanto prima il provvedimento e a farsi promotrice di azioni concrete mirate alla sicurezza partendo dall’adeguamento delle proprie strutture e contestualmente l’avvio di un’attivita’ istituzionale con il coinvolgimento della Prefettura, forze dell’ordine ed istituzioni locali al fine di rivendicare un maggiore controllo del territorio ed un’adeguata attività di prevenzione.

Giuseppe Zippo