Zippo: ritardi nel servizio-mensa. Bambini affamati e famiglie in difficoltà

Sono sempre più numerose le segnalazioni di protesta che giungono dalle famiglie relativamente al mancato avvio del servizio mensa nelle scuole del capoluogo. Una scelta, quella del tempo pieno, dettata da ragioni organizzative famigliari al fine di poter conciliare i tempi scuola – lavoro – famiglia e che alla luce del venir meno del servizio sta mettendo in seria difficoltà genitori e piccoli utenti. Una situazione che costringe i famigliari degli alunni a richiedere permessi lavorativi e/o a trascurare le proprie attività pur di raggiungere anzitempo i propri figli rimasti digiuno a scuola. A risentirne pesantemente anche le attività didattiche considerato il mancato svolgimento del tempo pieno. Un disservizio che si sarebbe potuto tranquillamente evitare considerata la composizione delle classi già prima dell’inizio anno scolastico. Intanto, in molti confidano nell’annunciato avvio del servizio per il 13 Ottobre non senza qualche perplessità legata alla nuova gestione dell’appalto e all’introduzione di “novità ” come quelle sull’uso delle tradizionali stoviglie al posto dei lunch box ed alla composizione dei menù in termini di varietà e qualità offerta.

Giuseppe Zippo