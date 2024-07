Zizza e Marti (Lega): auguri alla nuova Giunta!

Auguri di buon lavoro alla nuova giunta di Brindisi e al sindaco Marchionna che, con la sua esperienza, sta affrontando una serie di problematiche non di poco conto. Ci saranno altre sfide che attendono il nostro territorio, di cui Brindisi è la città più importante.

Nel fare gli auguri al nostro nuovo assessore Ercole Saponaro, che nella nuova giunta ricoprirà importanti deleghe, vogliamo ringraziare il nostro assessore uscente Lidia Penta per il lavoro svolto in questo anno. Sono sicuro che adesso, insieme al consigliere Alessandro Miceli, lavoreranno all’interno del consiglio comunale con lealtà ed entusiasmo per Brindisi.

Ci auguriamo che vengano presto risolti gli ultimi problemi per l’unità della coalizione.

Sen Vittorio Zizza

Segretario provinciale lega

Il segretario Regionale

Sen Roberto Marti