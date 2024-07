Zizza e Marti (Lega): Il progetto per i pannelli solari procede rapidamente

Il progetto per la produzione di pannelli solari destinati ad alimentare il sistema ferroviario nazionale, con lavorazione e assemblaggio a Brindisi, sta procedendo rapidamente.

Il sindaco è costantemente aggiornato e partecipa a tutte le fasi di avanzamento di questo piano di rinascita industriale per la città.

Sono già stati effettuati numerosi sopralluoghi per individuare l’area destinata al nuovo impianto fotovoltaico.

Nel frattempo, a Roma, Mimit, RFI e Invitalia tengono riunioni per definire i dettagli dell’accordo di programma, fondamentale per accelerare la realizzazione del nuovo insediamento produttivo e per attuare le norme relative alle crisi industriali da cui Brindisi può trarre vantaggio.

Oggi pomeriggio è prevista una riunione con Deloitte per redigere il piano industriale d’investimento per la filiera del fotovoltaico. Enel, 3Sun, Cisa e i partner istituzionali stanno lavorando intensamente per rispettare la tabella di marcia annunciata dal ministro Matteo Salvini durante la conferenza stampa del 3 giugno.

Siamo determinati a raggiungere un obiettivo senza precedenti: presentare entro metà settembre il piano industriale completo, includendo insediamenti, valori occupazionali e l’impatto sull’intero settore nazionale del fotovoltaico. Le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin non trovano riscontro: i fatti parlano chiaro.

