ZIZZA (LEGA): BENE IL TAVOLO DEL GOVERNO PER LO SVILUPPO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Siamo molto soddisfatti del percorso che si sta intraprendendo per i possibili finanziamenti dal governo e dal ministro Carfagna, il tavolo per il Contratto istituzionale di Sviluppo per Brindisi e Lecce.

Questa per noi sarà un’opportunità strategica per le comunità interessate in particolar modo per tutta la costa adriatica, considerando il valore ambientale, turistico e culturale del contesto.

Seguiremo il tavolo e le varie fasi attraverso i nostri ministri, sottosegretari e parlamentari di riferimento per contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Un lavoro che verrà svolto in tutti i comuni del litorale adriaco: Brindisi, Fasano, Torchiatolo, San Pietro Vernotico, compresi quelli commissariati come Ostuni e Carovigno.

Come Lega, mettiamo a disposizione i nostri riferimenti politici per portare più risorse sul territorio per far sì che si attuino quanti più progetti nella nostra provincia”.

Vittorio Zizza

Segretario Lega Salvini Puglia – prov. Brindisi