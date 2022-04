ZOOSAFARI – FUGGITI 8 DAINI. MA NON SONO AGGRESSIVI PER L’UOMO!

Zoosafari, fuggiti 8 daini nel pomeriggio di oggi

Iniziate le ricerche, ma non si tratta di animali aggressivi per l’uomo

FASANO – Otto daini sono fuggiti oggi pomeriggio dallo Zoosafari di Fasano. Lo ha comunicato la direzione della struttura che sta monitorando la situazione. Tutte le forze dell’ordine sono state allertate così come prevede il piano per la sicurezza in casi simili. I veterinari e il personale dello zoo, coordinati dal direttore della sicurezza Cosimo Tasco, hanno pattugliato per ore tutta la zona per cercare gli animali e riportarli nei recinti. Le ricerche sono state sospese poco fa perché il buio non consente di procedere, ma riprenderanno domani mattina alle prime luci del giorno con l’ausilio dei cani.

I daini sono fuggiti da un’apertura nella rete di recinzione creata probabilmente da ladri a caccia di pecore. Ad accorgersi della fuga è stato il guardiano nella consueta ronda pomeridiana che ha allertato subito la direzione.

Si precisa che i daini non sono animali pericolosi, non sono aggressivi e non attaccano l’uomo. Raccomandiamo però agli automobilisti attenzione e cautela per evitare incidenti. Invitiamo i cittadini che dovessero avvistare i daini a contattare lo Zoosafari al numero 0804414455