Zuccherificio – Il sindacato Cobas chiede incontro al Sindaco ed alla Commissione Ambiente

Il Sindacato Cobas ha fatto una richiesta di incontro al Signor Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, allo scopo di rappresentare al primo cittadino le numerose azioni di inquinamento dello zuccherificio SRB realizzate nel corso degli anni nei terreni attaccati allo stabilimento, situato nella zona industriale di Brindisi.

Nella richiesta di incontro è specificato che la eventuale delegazione sarà composta dal rappresentante Cobas e dai proprietari dei terreni.

Il Cobas ha inviato al Presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta, analoga richiesta di incontro da realizzare con i componenti di tutta la Commissione Ambiente .

Il Cobas ha chiesto a Roberto Quarta che nella riunione della Commissione Ambiente possa essere convocata anche la proprietà dello zuccherificio a cui i proprietari dei terreni confinanti con lo zuccherificio si sono sempre rivolti…senza ottenere nulla.

Sia con il Signor Sindaco che con la Commissione Ambiente sarà cura dei proprietari rappresentare quello che hanno subito nel corso degli anni dallo zuccherificio attraverso centinaia di foto,video, comunicazioni ed incontri con dirigenti dello zuccherificio, con lettere di avvocato rivolte alla direzione dello zuccherificio.

Una documentazione fin troppo certosina che dimostra purtroppo come singoli cittadini non riescono ad ottenere giustizia per i danni che hanno subito.

Sarà la magistratura in seguito alle denunce fatte dai proprietari che porrà fine a queste ingiustizie?

Il Cobas spera che il sostegno del primo cittadino e dei componenti della Commissione Ambiente possa avere un effetto positivo nel dare giustizia ai cittadini coinvolti.

Per il Cobas Roberto Aprile