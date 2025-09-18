Zumba idols revival: venerdì 19 settembre a Mesagne

Si terrà venerdì 19 settembre, in piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 20:00, la serata “Zumba Idols Revival”.

L’evento rappresenta una vera e propria rimpatriata, dopo dieci anni, per il gruppo di istruttori riuniti per l’occasione, che si ritroveranno sul palco per celebrare la passione comune che li ha spinti a dedicarsi a questa disciplina. “Ci rincontriamo per presentare il ‘vecchio’ dando vita al ‘nuovo’ attraverso l’evoluzione continua della musica e del movimento” ha spiegato l’organizzatrice Fraime Mariangela.

La serata ospiterà diverse sezioni, ciascuna dedicata a una forma di danza e movimento. Con Zumba Revival, gli istruttori daranno il via all’evento con una performance di allenamento che unisce cardio e tonificazione, utilizzando ritmi latini. A seguire, l’“omaggio alla nostra terra” con Giorgia Quarta e il maestro Simone Zaffiro della scuola “Exsplosion Latina” che porteranno sul palco le irresistibili sonorità della Pizzica.

L’innovazione del fitness, proposta da Mimma Gioia, istruttrice di Kangoo Jumps, mostrerà al pubblico i benefici di una tipologia di allenamento che utilizza speciali calzature a molle per ridurre l’impatto sulle articolazioni, offrendo un’attività dinamica e ad alto consumo calorico. L’evento si concluderà con il ritorno sul palco di tutti i protagonisti della serata, che si esibiranno uno alla volta per un ultimo, energico saluto. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale per il supporto che anche quest’anno ha reso possibile la realizzazione dell’evento: “È un onore poter condividere la nostra passione con la comunità di Mesagne e un ringraziamento speciale va a tutti gli istruttori che si esibiranno, portando la loro energia e il loro talento”, hanno dichiarato. L’evento è aperto al pubblico.