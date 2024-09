A Brindisi il top della classe “Dinghy” di vela!

E’ in corso di svolgimento, nel campo di regata dello Stadio del Vento tra il Marina di Brindisi e il castello di Forte a Mare, la quarta tappa del Campionato Zonale Classe Dinghy “Trofeo Francesco Piccininni” edizione 2024, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.

Nell’epoca in cui l’evoluzione della vela fa fluttuare la barca sull’acqua, continuano a difendere il proprio spazio agonistico gli intramontabili dinghy, barche con una lunghezza di 3,70 metri e un equipaggio composto dal solo timoniere, divenute classe internazionale nel 1919 ed esordio olimpico nel 1920.

Quattordici le imbarcazioni iscritte e timonieri giunti a Brindisi dalle principali città di mare pugliesi e del Sud Italia.