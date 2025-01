Ad Hammamet anche una delegazione di giovani socialisti

Nei giorni scorsi tra il 18 e il 20 gennaio 2025 una delegazione, incaricata dalla Federazione dei Giovani Socialisti, è stata presente ad Hammamet per il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. A guidare la delegazione è stato Il brindisino Gabriele Zammillo, che ha riaffermato la necessità di rivedere la figura dello statista socialista, dichiarando: “Craxi va assolutamente rivaluto, così come il Partito Socialista Italiano!”. Dopo le celebrazioni, la delegazione ha avuto modo di ricordalo in maniera più “intima” visitando la villa con i figli Bobo e Stefania.