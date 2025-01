Auto pirata investe due extracomunitari. Uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 7, nei pressi dello svincolo per San Donaci, in direzione Brindisi. Un automobilista ha investito due extracomunitari che viaggiavano in bicicletta. Pur essendosi reso perfettamente conto della gravità dell’accaduto, si è dato alla fuga. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e sul posto sono giunti i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Uno dei ciclisti era addirittura finito in un canmale di scolo. Le sue condizioni sono gravi, mentre l’altro ragazzo è rimasto praticamente illeso.