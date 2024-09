Chimica di base a Brindisi – Le preoccupazioni della Fialc Cisal sulla “tenuta” del sistema

In data 26 settembre 2024 la Segreteria Nazionale di Fialc Cisal ha incontrato i vertici della

società Versalis.

La società ha confermato quanto annunciato nei mesi scorsi relativamente ad

una tendenza produttiva negativa legata ai maggiori costi dell’energia e della

logistica rispetto ai competitor asiatici ed extraeuropei.

Le continue mutazioni delle condizioni internazionali alle quali l’industria

chimica si adegua con sempre maggiori criticità, purtroppo, rischiano lo

scivolamento dell’intero settore verso una crisi senza precedenti.

La società rimarca scelte pensate e strutturali nei riguardi delle attività

considerate produzioni di base che risentono di sovracapacità produttiva.

Dichiarazioni su cui esprimiamo i nostri dubbi e perplessità.

In occasione dell’incontro che si terrà presso il MIMIT IL 23 Ottobre

convocazione del tavolo sulla chimica, presieduto Dal Ministro URSO ribadiremo

le nostre preoccupazioni per la tenuta occupazionali nel paese, ribadendo ove ce

ne fosse bisogno che la chimica di base continua ad essere asset strategico per

l’economia del nostro paese.

Essa però necessita di un piano strategico di politiche industriali che traguardino

la transizione energetica e la decarbonizzazione con investimenti che possano

garantire il futuro delle produzioni e concrete garanzie occupazionali.

Su quanto descritto abbiamo richiesto alla società un incontro specifico che si

terra il 24 p.v. per avere ulteriori dettagli dei piani strategici della società chimica

del gruppo eni.

La Segreteria Nazionale Fialc Cisal

Massimo Pagliara