Comune – Si rischia la crisi: Fratelli d’Italia rivuole Oggiano in giunta e le deleghe iniziali

Da Palazzo di Città non è trapelato nulla di ufficiale sull’esito dell’incontro svoltosi stamattina tra il Sindaco Marchionna ed una delegazione di Fratelli d’Italia composta dal coordinatore provinciale Luigi Caroli, dal coordinatore cittadino Cesare Mevoli e dalla capogruppo consiliare Maria Lucia Vantaggiato. In realtà, il contenuto è ben chiaro: il partito di Giorgia Meloni ha chiesto il rientro in Giunta del vice sindaco Massimiliano Oggiano, con l’azzeramento della propria delegazione assessorile (fuori Tedesco e Pisanelli) e con il ripristino delle deleghe iniziali e cioè Urbanistica e Servizi Sociali. Il tutto, è stato chiesto anche a nome del gruppo consiliare.

Ma c’è di più: sulla scia di Fratelli d’Italia potrebbero esserci anche i Moderati (non è un mistero che spingano per il rientro in Giunta di Loiacono) e finanche il Partito Repubblicano.

Secondo le voci raccolte, il primo cittadino avrebbe preso tempo, affermando di doverne parlare con gli altri partiti della coalizione, ma è scontata la sua contrarietà a qualsiasi rimparto in un momento così delicato per la città, alle prese con un dramma economico ed occupazionale senza precedenti. In questa situazione sarebbe a dir poco difficile spiegare ai cittadini che si apre una crisi per un rimpasto in Giunta che, a quel punto, richiederebbe un chiarimento “vero” sulle ragioni per cui qualche mese fa si era deciso di “cambiare”.