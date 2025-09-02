Concerto per l’estate, giovedì 4 settembre in piazza Orsini a Mesagne

Con la direzione del Maestro Francesco Poci, l’orchestra di fiati – fiore all’occhiello della tradizione musicale mesagnese – proporrà un repertorio coinvolgente e variegato. Il programma spazierà con maestria tra generi musicali diversi, offrendo un affascinante percorso sonoro che va dai successi del musical alle vibranti modalità rock, fino all’esecuzione di musica originale per banda. La proposta sottolinea la versatilità e l’apertura del corpo bandistico, capace di interpretare con sensibilità e professionalità diversi generi musicali. Il concerto si configura come un’occasione speciale per celebrare il talento locale e la passione per la musica, confermando l’importanza della banda nella vita culturale della città. Presenta Giampiera Dimonte, l’ingresso è libero.