Conclusa la prima edizione della Fiera regionale del lavoro con “la Piazza”, a Ceglie Messapica

Oltre 350 colloqui svolti, 25 aziende presenti e 50 colloqui a distanza prenotati. Spin off del Rapporto sui fabbisogni occupazionali 2025-2028 che sarà presentato il 10 settembre alle h 10 presso la Sala Azzurra della Camera di Commercio di Bari

Bari, 2 settembre 2025 – Si è chiusa la prima edizione della Fiera Regionale del Lavoro. Dopo lo straordinario successo registrato in Fiera del Levante nel mese di maggio scorso con oltre 10.000 visitatori, “LA PIAZZA – Il bene comune LAVORO”, evento svoltosi dal 28 al 30 agosto a Ceglie Messapica (Br) ha consolidato i risultati e gli obiettivi fissati dalla Regione Puglia.

L’evento, promosso dall’Agenzia per le Politiche attive del lavoro della Regione Puglia – ARPAL nell’ambito dell’ottava edizione dell’evento “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse organizzata da AffariItaliani.it, ha rappresentato una grande opportunità per il territorio, favorendo il dialogo tra aziende e cittadini in cerca di lavoro.

Tre giornate di recruiting organizzate dall’Agenzia che hanno visto la partecipazione di ben 𝟐𝟓 aziende, circa 𝟑𝟓𝟎 colloqui effettuati e più di 𝟓𝟎 colloqui prenotati con la strategia #mareAsinistra per cittadini residenti o domiciliati fuori regione, con l’obiettivo di favorirne il rientro.

La manifestazione è stata anche occasione per presentare il Primo Rapporto dell’Agenzia della Regione Puglia sui fabbisogni occupazionali 2025-2028, consegnato alla presenza della Ministra per il Lavoro e le politiche sociali Marina Elvira Calderone, e far conoscere il Camper del Lavoro, lo sportello mobile che da settembre riprenderà il suo giro per la Puglia per rendere sempre più accessibili i servizi per l’impiego pugliesi.

“La partecipazione alla “Piazza – Il Bene Comune” – afferma il direttore di Arpal Puglia Gianluca Budano – ha rappresentato due importanti risultati per l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia: il primo, il consolidamento delle attività di incrocio domanda/offerta di lavoro, che ha consentito di dimostrare ancora una volta, come attesta la presenza di 25 primarie aziende della nostra regione, 350 candidati e 50 colloqui on line per chi era impossibilitato a partecipare in presenza, in particolare per chi impiegato in altre regioni d’Italia e vuole rientrare in Puglia attraverso la strategia #mareAsinistra, il livello di credibilità che le aziende e gli aspiranti lavoratori ci riconoscono; il secondo risultato conseguito nel rinforzare quel cambiamento culturale nelle politiche attive del lavoro, nella costruzione di reti e nel consolidamento del rigore scientifico che deve animare le stesse, come attestato dall’evento di presentazione in pillole del primo Rapporto sul Mercato del Lavoro in Puglia, che presenteremo ufficialmente il 10 settembre in Camera di Commercio a Bari, che ha dotato la nostra agenzia di uno strumento per incrociare domanda e offerta di lavoro in modo preciso, sapendo quello di cui hanno bisogno le imprese e orientando gli aspiranti lavoratori rispetto alle precise esigenze del fabbisogno produttivo, migliorando il livello di probabilità di ingresso nel mondo del lavoro dei cittadini che sono alla sua ricerca”.