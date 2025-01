Delegazione di Fratelli d’Italia dal Sindaco. Per il rientro di Oggiano in Giunta?

Ore 13.00 – Una delegazione di Fratelli d’Italia, composta dal coordinatore provinciale Luigi Caroli, dal coordinatore cittadino Cesare Mevoli e dalla capogruppo consiliare Maria Lucia Vantaggiato, è entrata nell’ufficiod el Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Ovviamente non è nota la ragione di tale incontro, ma voci non confermate riferiscono di una richiesta ufficiale di rimpasto in Giunta, con il ritorno di Massimiliano Oggiano sulla poltrona di vice sindaco. Ne sapremo di più nelle prossime ore.