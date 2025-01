Discarica Autigno – Caroli (Fdi): L’Assessore Triggiani si era detta disponibile, non capisco la smentita…

Ecco la nota del consigliere regionale Luigi Caroli:

“Francamente sono stupito dalla smentita dell’assessore all’Ambiente Serena Triggiani sulle risorse da mettere immediatamente a disposizione per la bonifica della discarica di Autigno.

“Durante il sopralluogo, infatti, è stato detto che vi erano lavori di messa in sicurezza che richiedevano un’urgenza rispetto al più ampio progetto di bonifica ed è stato detto che appena sarebbe stato possibile si sarebbero anticipate delle somme per prosciugare gli acquitrini e rimuovere i rifiuti imputriditi che costituivano un pericolo per la salute. In quel contesto è evidente che non si stava parlando di un progetto stralcio approvato, ma è stato detto che approssimativamente sarebbero almeno serviti tre milioni, euro più euro meno, per opere urgenti immediate, chiaramente a valere sui FSC e FESR.

“Insomma, era stato definito – alla presenza del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna – una sorta di cronoprogramma: prima del progetto complessivo, uno stralcio per mettere in sicurezza le zone putride e maleodoranti. Per altro nella pseudo rettifica l’assessore Triggiani sostiene esattamente quello da me affermato: <ho potuto rendermi conto con gli uffici e i tecnici della situazione generale, dello stato dei progetti di messa in sicurezza, delle tempistiche, ma anche dell’urgenza di alcuni interventi sulle zone diventate larghi acquitrini e ricoperte di rifiuti a vista>… al paese mio questo significa che in Assessorato stanno già lavorando e che non appena ci saranno le prime risorse saranno utilizzate.”