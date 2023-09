DOCENTI PRECARI – VERTENZA LEGALE GRATUITA DELLA FLC CGIL

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.

1842 del 16 marzo 2022 che ha riconosciuto il diritto

del personale docente non di ruolo all’attribuzione

della Carta del docente (istituita dal c. 121 art. 1 della L. 107/2015 per il solo personale docente a tempo indeterminato) la FLC CGIL Brindisi ha previsto

di avviare una vertenza collettiva davanti ai Giudici

del Lavoro del nostro territorio per tutelare i docenti

“a tempo determinato”:

• che a far data dal 2015/16 abbiano avuto contratti

fino al 30/6 o 31/8.

• servizio di almeno 180 gg per anno scolastico.

Quante/i si trovino in questa condizione è necessario che trasmettano per posta elettronica certificata

(o raccomandata A/R) una lettera di diffida al Ministero dell’Istruzione adattandola al proprio caso e ai

propri contratti a tempo determinato intercorsi dall’istituzione della card docenti (2015/16) ad oggi.

Quante/i siano interessati a ricorrere con la FLC

CGIL Brindisi dovranno inoltrare una email all’indirizzo brindisi@flcgil.it, avente come oggetto

“RICORSO CARTA DOCENTE PERSONALE A

TEMPO DETERMINATO-seconds tornata”, in cui

inserire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, copia di un cedolino paga. A seguito della ricezione di

tale email, Vi invieremo la lettera di diffida da inviare

al Ministero dell’Istruzione.

Successivamente, invieremo a quanti ci avranno

scritto, entro il prossimo 20 settembre, i dettagli per

partecipare all’azione legale che sarà gratuita per tutti i lavoratori iscritti alla FLC Cgil

o che si iscriveranno nell’occasione.

Il giorno 21 settembre è prevista una videoconfenza con i nostri legali e i dirigenti della Flc di

Brindisi su piattaforma meet per chiarire gli

aspetti della vertenza, al seguente link: https://

meet.google.com/ddx-mrzc-pob