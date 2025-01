Domani e domenica a Brindisi la nave d’assalto “Trieste” della Marina Militare Italiana

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, la nave d’assalto anfibio multiruolo Trieste della Marina Militare,

sarà in sosta per la prima volta nel porto di Brindisi presso la banchina di Costa Morena Diga.

La presenza di nave Trieste a Brindisi è legata alla familiarizzazione con la capacità anfibia della

Brigata Marina San Marco.

Durante la sosta in porto, la nave sarà visitabile nei seguenti orari:

sabato 25 gennaio dalle 16:00 alle 18:00;

domenica 26 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

L’accesso a bordo avverrà tramite bus della Marina Militare con partenza ogni 20 minuti c.a. da viale

Arno (zona antistante il cimitero di Brindisi).