Ecco la nuova divisa di gare della Valtur Brindisi 24/25

LA SQUADRA BIANCOAZZURRA INDOSSERÀ LA CANOTTA PRODOTTA DAL FORNITORE TECNICO ADIDAS.

Con grande soddisfazione Valtur Brindisi comunica il rinnovo di partnership con adidas, fornitore tecnico anche per le prossime stagioni sportive. L’azienda fornirà materiale da gioco, d’allenamento e di rappresentanza sia per la prima squadra che per il settore giovanile, fino ai più piccoli del minibasket e babybasket nel segno della continuità e del prosieguo di una collaborazione nata nel 2018.

La nuova divisa gara presenta sul fronte maglia i loghi di Valtur, Deghi, Primiceri, Antenna Sud, A2A, Banca Popolare Pugliese, Lapietra, adidas e la novità assoluta del QR Code inerente al New Dream Brindisi, Consorzio di aziende per il basket e per il territorio.

Sul retro della maglia gara sono presenti i loghi delle aziende Soavegel, Zanzar System e la new entry Diagnostika.

Sul pantaloncino gara infine ecco i brand Valtur, adidas, Ausonia e Habitat Azzarito.

La dichiarazione del General Manager Valtur Brindisi Tullio Marino: “Con particolare orgoglio per il settimo anno consecutivo vestiremo materiale sportivo adidas, azienda leader a livello internazionale. Siamo molto soddisfatti che la nostra partnership, consolidata nel corso degli anni, abbia dato un contributo fattivo al ritorno del brand adidas nel mondo della pallacanestro italiana, sempre più in continua espansione”.