Fiera del Levante, D’Attis (Fi): “Grande attenzione del Governo per Brindisi. Grazie a Ministro Urso”

FDL, D’ATTIS (FI): “GRANDE ATTENZIONE DEL GOVERNO PER BRINDISI, GRAZIE A MINISTRO URSO”



Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“Le parole del ministro Urso di oggi sono l’ennesima e felice conferma dell’attenzione del governo per Brindisi: si sta pianificando un investimento, che riguarderà anche Taranto, di 500 milioni di euro per l’installazione di un insediamento industriale di impianti eolici con 1.300 assunzioni dirette. Un ingentissimo progetto che si aggiunge ai 12 presentati durante la riunione del comitato per la riconversione della centrale Enel di Brindisi che prevedono investimenti pari a 700 milioni. Sono cifre e progetti definiti che raccontano la concretezza con cui il governo di centrodestra sta scrivendo il percorso di rilancio economico del nostro territorio. Proseguiamo con serietà in questa direzione e ringrazio il ministro Urso per la determinazione con cui sta portando avanti la questione. Brindisi deve tornare ad essere un importante polo industriale”.