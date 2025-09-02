Giovedì in Cattedrale la seconda edizione del Premio “Santi Patroni”

Torna alla sua seconda edizione il Premio Santi Patroni, riflesso della duplice identità dei protettori della città: San Teodoro, il “forestiero”, e San Lorenzo, l’”oriundo”.

La cerimonia avrà luogo

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

ALLE ORE 21

PRESSO LA CATTEDRALE DI BRINDISI.

Nell’ambito dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Teodoro e San Lorenzo, saranno premiate due personalità distintesi per l’impegno sociale e l’impatto avuto sul territorio, nonché per aver valorizzato il nome di Brindisi, ottenendo riconoscimenti oltre i confini nazionali.

I riconoscimenti andranno al Cav. Renzo Scandiuzzi, imprenditore noto non solo per l’omonima impresa ma anche per il forte legame di quest’ultima con le scuole del territorio, il quale riceverà il premio San Teodoro.

Il premio San Lorenzo sarà conferito, invece, alla prof.ssa Susanna Cafaro, docente di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università del Salento, apprezzata anche a livello internazionale, la quale sarà premiata con il premio San Lorenzo.

Un riconoscimento non solo formale, ma che punta a trasformare l’eredità dei Santi Patroni in azione concreta, coltivando l’impegno civile e sociale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.