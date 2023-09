GOLDEN PLAYERS OVER 55: UN CANESTRO PER LA SOLIDARIETA’

E’ tutto pronto per il raduno dei Golden Players Over 55, una delegazione della Nazionale di basket composta da ex cestisti italiani che si ritroveranno presso il PalaMelfi Brindisi venerdì 8 e sabato settembre. Si comincia domani alle 18,30 con un allenamento prima del triangolare di sabato (9 settembre) ial quale oltre ai Golden Players parteciperanno una selezione di Team Brindisi Over e Team Fasano Over (capitanati dal sindaco Francesco Zaccaria).

Per l’occasione sport e solidarietà andranno a braccetto: l’ingresso alle partite sarà gratuito ma sarà possibile dare il proprio contributo spontaneo in favore di “Un mezzo per la vita” la raccolta fondi ideata e promossa dal giornalista sportivo Pierpaolo Piliego in favore dell’Ail (Associazione italiana Leucemie, Linfomi e Melanoma) di Brindisi per acquistare una nuova automobile da mettere a disposizione dei malati della provincia di Brindisi.

Alberigo Monopoli e Raffaele Mastrorosa saranno i rappresentanti principali delle compagini fasanese e brindisina, mentre per la nazionale italiana Golden Players saranno presenti oltre al Presidente Virgilio Marino e il direttore sportivo Renato Bonanno, Roberto Fruttini e gli attuali allenatori Antonio Riscolo (M55), Giovanni Ilario (M60).

Per quanto riguarda i giocatori presenti a Brindisi l’elenco comprende Fabio Gorga, Maurizio Lorusso, Enrico Vaccaro, Renato Giannini, Giuseppe Cannavale, Marco Tagliaferri, Filippo Perrone Donnorso, Prisco Racioppoli, Enrico Filipponi e Francesco Longobardi. Tiziana Minoia sarà la presenza femminile.

La formazione brindisina, il cui staff dirigenziale comprende Eupremio Pignataro, Giovanni Dell’Aglio, Tonino Centonze e la stessa Tiziana Minoia, sarà composto da Raffaele Mastrorosa, Giovanni Ria, Rino Grasselli, Danilo Liuti, Maurizio Crastolla, Alfredo Dario, Antonio Cristofaro, Diego Orlacchio, Gianfranco Lenzu, Maurizio Greco, Mino Longo, Francesco Ferrienti, Antonio Castagnaro, Antonio Caio e Checco Guadalupi. Per le donne sarà presente Laura De Marco.

Infine il Team Fasano Over, infine, è composto dal sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, Massimo Cafarella, Franky Latorre, Alberico Monopoli, Fabio Monopoli, Massimo Morè, Fabrizio Rivoli, e Antonio Piedimonte. A rappresentare le donne ci sarà Maria Teresa Diciolla.

Prima dell’allenamento di venerdì sarà inoltre possibile fare le interviste ai protagonisti.

Ricordiamo inoltre che è possibile contribuire alla raccolta fondi in vari modi:



1) Donazione online: con un bonifico sul conto corrente dedicato

IBAN IT 30 F 03268 15900 05271 5875830, intestato ad AIL sezione di Brindisi, causale “Un mezzo per la vita”. O mediante PayPal all’indirizzo: pierpaolopiliego@unmezzoperlavita