I parlamentari di centro destra rispondono alle accuse del PD contro D’Attis

“Siamo costretti a rispondere alle odierne accuse, oltremodo infondate, rivolte al nostro collega, l’On. Mauro D’Attis, da parte di esponenti dell’opposizione. Accuse pretestuose che rappresentano anche il tentativo più ampio di politicizzare il ruolo fondamentale della Commissione Antimafia, a cui l’On. D’Attis dedica il suo impegno con integrità e dedizione.

È fondamentale chiarire che lo scioglimento di un’amministrazione comunale è un atto volto a tutelare l’integrità dell’istituzione, mai uno strumento di attacco. Tali provvedimenti fanno seguito ad un processo legale e investigativo rigoroso, basato su elementi oggettivi e non ventilate rivalità politiche. Le insinuazioni secondo cui l’On. D’Attis, per Bari, stia utilizzando il suo ruolo a fini diversi da quelli consentiti sono risibili e dimostrano imprevedibile ignoranza della qualità della responsabilità che la Commissione ha nel garantire la fiducia pubblica e la correttezza istituzionale.

Inoltre, è doveroso sottolineare che, contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco di Bari, l’azienda municipalizzata dei trasporti (AMTAB) è ancora sotto controllo giudiziario, segno degli sforzi continui dell’Autorità Giudiziaria per garantire trasparenza e responsabilità. Questo dato smentisce in automatico le accuse di azioni premature o ingiustificate.

Compito della Commissione Antimafia è assicurare e vigilare acchè le nostre istituzioni siano libere da infiltrazioni e influenze indebite. In tale chiave, l’impegno per la piena trasparenza e la consapevole responsabilità è stato costante e ininterrotto, ed è deludente vedere, nelle parole dell’opposizione , tale dedizione distorta a miseri fini di polemica politica.

Va inoltre ricordato che la decisione di procedere con possibili scioglimenti deriva da indagini approfondite, deliberazioni attente e un impegno incrollabile verso il rispetto della legge, come l’on.le D’Attis ha sostenuto e sostiene.

L ‘intero cdx ha sempre agito nel rispetto assoluto delle istituzioni ,con l’unico obiettivo di proteggerle da infiltrazioni criminali. Ogni offensiva ipotesi contraria rappresenta una mancanza di rispetto per l’importante lavoro che la commissione antimafia, compreso il suo vicepresidente continuano a svolgere a nome del popolo italiano.

I tentativi di screditare l’ azione della commissione e mettere in dubbio di fatto la sua terzietà, come traspare dallo spericolato intervento dei parlamentari PD, non solo sono fuori luogo, ma distolgono l’attenzione dalle vere sfide che dobbiamo affrontare nella lotta contro le infiltrazioni mafiose, e a tutti i livelli governativi”.