I rischi di un ritorno al crimine organizzato…

Estorsioni per alimentare le casse di ciò che rimane intorno ai grandi boss della Sacra Corona Unita, messaggi mafiosi ai boss emergenti e riposizionamento territoriale per capire su chi poter contare. E poi un aspetto non secondario rappresentato da gesti vendicativi nei confronti di chi in tutti questi anni è sparito, non garantendo un sostegno economico ai detenuti ed alle loro famiglie.

Il quadro che emerge dagli elementi raccolti dai magistrati su tutto ciò che ruota intorno al boss Salvatore Buccarella va proprio in questa direzione e la cosa fondamentale è che si è agito senza perdere tempo per evitare che accadesse qualche grave fatto di sangue, così come che si configurasse una effettiva riorganizzazione della frangia tuturanese che per lungo tempo ha tenuto sotto scacco il territorio.

Ma la frazione del capoluogo non è l’unico luogo su cui bisogna prestare attenzioni per evitare che si torni a delinquere in modo organizzato, potendo contare sul coordinamento di boss emergenti o di boss che hanno scontato le proprie pene e sono tornati in libertà.

Del resto, lo dimostrano le brillanti operazioni portate a termine anche a San Pietro Vernotico, così come le grandi attenzioni riposte anche a Mesagne che storicamente ha rappresentato il cuore della quarta mafia pugliese.

Oggi, per fortuna e per le grandi capacità di reazione delle istituzioni locali e dello Stato, la criminalità organizzata non è morta ma è costretta a vivere agli angoli della società civile, consapevole del fatto che ormai ci sono gli anticorpi giusti per combattere il malaffare.

Ecco, il blitz compiuto a Tuturano ha anche questo valore simbolico. Una prova di forza della società civile che manda un messaggio chiaro a chi non ha compreso che non c’è spazio per tornare a ragionare con la logica della violenza e della sopraffazione.