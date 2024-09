“In-forma nella terza età” domani a Carovigno

CONVEGNO TEORICO-PRATICO ED ATTIVITÀ DI MOVIMENTO DEDICATE AGLI ANZIANI PER VIVERE INSIEME LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

Domenica 29 settembre, dalle 9.00 alle 11.00, presso il Salone di rappresentanza del Castello di Carovigno (Brindisi) si terrà il convegno teorico-pratico In-Forma nella Terza Età, evento di cultura sportiva e formazione continua fortemente voluto dal Comitato Territoriale ACSI Brindisi con il patrocinio del Comune di Carovigno, Commissione Europea e Sport e Salute – Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iniziativa prenderà le mosse da una delle grandi sfide che l’Italia si trova a fronteggiare: l’inclusione sociale, in particolare della popolazione anziana. Con l’aumento del numero relativo di senior diventa fondamentale per la società adeguarsi ai nuovi bisogni manifestati da una parte sempre più consistente della popolazione. Per un crescente numero di diversamente giovani la solitudine costituisce una delle cause principali del decadimento fisico e psichico. Per questo motivo ACSI ha ritenuto fondamentale coinvolgere donne e uomini della terza e quarta età in un convegno culturale che possa dare ai meno giovani possibilità di apprendimento, mirando a soddisfare la necessità di conoscenza e di esercizio fisico e mentale.

I lavori partiranno alle 9:00 con gli interventi del prof. Arcangelo Antelmi, esperto in attività fisica terza età e della dott.ssa Elena Valentini Perchinenna, psicologa. La parte pratica sarà vissuta nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:00, con Attività ginnica motoria nel Parco Comunale della Contessa o presso la struttura sportiva Workout Dance&Fitness valutando le condizioni meteo.

«In-Forma nella Terza Età» è una iniziativa a partecipazione gratuita parte del cartellone di eventi europeo #BeActive – Settimana Europea dello Sport, movimento che anima dal 23 al 30 settembre manifestazioni ed iniziative in ogni Paese dell’Unione Europea. Fra questi eventi, consultabili nell’apposita Piattaforma, l’Italia ed il nostro territorio sono presenti con questa iniziativa grazie alla competenza, passione per lo sport e la vita sana che ACSI profonde sempre nelle proprie attività.

Per Informazioni ed adesioni si può contattare la Segreteria ACSI Brindisi al cellulare 3392688494.