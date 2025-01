Isiah Brown nuovo giocatore della Valtur Brindisi

NUOVO ARRIVO IN CASA BIANCOAZZURRA, PRONTO A DEBUTTARE SABATO SERA NEL MATCH IN PROGRAMMA AL PALACARNERA DI UDINE PER L’ANTICIPO DELLA 23° GIORNATA DI SERIE A2.

BRINDISI, 23 gennaio 2025 – Valtur Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta Isiah Brown, guardia statunitense che ha disputato il girone di andata di Serie A2 alla Ferraroni Juvi Cremona.

Diciotto match su ventuno sempre in doppia cifra realizzativa, alla media di 15.6 punti con il 53% al tiro da due, 34% al tiro dalla lunga distanza e l’83% ai tiri liberi in 27 minuti di utilizzo medio a partita.

In occasione del match di andata tra Juvi Cremona e Valtur Brindisi, Isiah Brown si rese assoluto protagonista con 23 punti a referto, 4/8 dalla distanza e un perfetto 7/7 dalla lunetta, di cui 14 in un primo quarto da top scorer di serata.

La miglior prestazione per punti realizzati è dello scorso 22 dicembre in trasferta alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove Brown mise a segno 24 punti a tabellino, 9/12 al tiro da due, registrando la più alta valutazione d’annata pari a 24.

Numeri importanti a confermare la crescita continua dell’atleta nativo di Seattle classe 1997, in Europa dalla stagione 2021/22 a partire dalla massima serie nazionale cipriota conclusa a 22 punti di media in regular season.

Il campionato polacco e ungherese le successive mete scelte, messosi in luce in particolar modo durante l’ultima stagione sportiva al Budapesti Honved confermando la media di 22 punti e 2.7 assist di media in trentadue partite.

Isiah Brown, dopo aver completato e superato le visite mediche in mattinata, si è messo a disposizione di coach Piero Bucchi a partire dall’allenamento odierno al PalaPentassuglia e sarà a disposizione per la prossima giornata di campionato in programma sabato sera al PalaCarnera di Udine.

Si ringrazia la società Ferraroni Juvi Cremona per la disponibilità e tempestività nella gestione dell’operazione.

ISIAH BROWN – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Seattle – 04/09/1997.

Altezza: 188 cm.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Guardia.

Carriera: Northwestern Wildcats (2016-18, NCAA USA), Grand Canyon Antelopes (2019/20, NCAA USA), Weber State (2020/21, NCAA USA), Achilleas Kaimakliou (2021/22, CYP), Spojnia Stargard (2022/23, POL), Kaposvari (2022/23, HUN) Budapesti Honved 2023/24, HUN) Juvi Cremona (2024/25, Serie A2 ITA).