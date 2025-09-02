Le opposizioni – Brindisi tra ritardi e occasioni perse. Università, Pnrr e inerzia politica. Lo stato del progetto di via Nazario Sauro



Quanto emerso nella seduta della Commissione Lavori Pubblici e dall’audizione della

Dirigente, pur confermando i timori mai nascosti dalle forze di opposizione, è che

l’Amministrazione rischia di far cadere l’ennesima tegola in capo alla città e di fare delle

occasioni perse il proprio marchio di fabbrica.

Nonostante l’apprezzabile impegno e monitoraggio della parte “tecnica”, Brindisi rischia

seriamente di perdere una parte consistente del progetto universitario previsto in via

Nazario Sauro, finanziato con fondi PNRR (programma PINQUA CENTRO), a causa di

colpevoli ritardi, lentezze amministrative e mancanza di una visione concreta da parte

dell’Amministrazione Comunale.

Il progetto è stato ereditato dalla precedente amministrazione e finanziato con 15 milioni

di euro. Una cifra estremamente significativa, un’occasione storica per rigenerare un pezzo

strategico del centro cittadino. Oggi, ad oltre due anni dall’insediamento di questa

Amministrazione, ci troviamo a rincorrere le scadenze previste dal cronoprogramma con

la concreta possibilità di vedere realizzata solo una parte dell’opera, con un pericoloso

“ridimensionamento” del progetto.

Ma davvero si può accettare che un progetto di tale portata e con enorme ricaduta benefica

sul territorio venga frenato o addirittura ridimensionato? È questo il livello di

pianificazione?

Il rischio è quello di trasformare una cittadella universitaria in un mezzo cantiere

incompiuto, con la speranza, già fioca, che arrivino proroghe o fondi integrativi dal

governo o dall’UE. Ma la verità è che quando un’amministrazione parte in ritardo, si

muove con lentezza, e si perde nella rincorsa ai posizionamenti dei singoli, tempo e fondi

non bastano mai.

La responsabilità è chiara ed è squisitamente politica: l’attuale Amministrazione non è

stata in grado di dare impulso serio alla progettualità ricevuta in eredità. Ha avuto tempo,

risorse e strumenti. Ha prodotto solo inerzia.

E non è un caso isolato. Anche sul Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), dopo aver

conferito a Stratosferica un incarico per sviluppare una visione e dei progetti, tutto è

ancora fermo. Nessun cantiere avviato, nessun cronoprogramma reso pubblico, ad oggi

nulla di concreto.

Anche qui, una narrazione senza sostanza.

Se Brindisi vuole davvero diventare città moderna, universitaria e attrattiva per studenti,

ricercatori e investimenti, serve un cambio di passo radicale.

Le occasioni si colgono con competenza, impegno e responsabilità.

I Consiglieri Comunali

DIEGO RACHIERO

FRANCESCO CANNALIRE

ALESSIO CARBONELLA

PASQUALE LUPERTI

MICHELANGELO GRECO

ALESSANDRO ANTONINO

RICCARDO ROSSI

ROBERTO FUSCO