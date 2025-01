Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si è tenuto un importante incontro sul tema “Il cervello è (e) il mondo. L’intelligenza artificiale: opportunità o minaccia?”. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club Brindisi”Valesio”, in interclub con il Rotary Club Brindisi. Un seminario gratuito e aperto a tutti per parlare di intelligenza artificiale e di come la tecnologia influenza la nostra vita quotidiana e il nostro cervello. Sono intervenuti: il dott. Francesco Serinelli, Presidente del Rotary Club Brindisi “Valesio”, che ha moderato l’incontro, il dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi e il dott. Mario Criscuolo, Assistente del Governatore. Hanno relazionato sull’argomento: il dott. Attilio Grisi e il dott. Luca Miacola, imprenditori ed esperti in tecnologie digitali,soci del Rotary Club Brindisi “Valesio”. La tematica affrontata è, sicuramente, attuale per le tante domande e riflessioni che tutti facciamo. È innegabile che la tecnologia, ormai, è essenziale e, certamente, non si può tornare indietro. Come tutte le cose, anche per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, dobbiamo capire quale può essere l’uso più utile che possiamo farne in tanti campi. È essenziale, però, considerare i pericoli che l’uso sconsiderato può generare, come la violazione della privacy, incursioni nell’area lavorativa e bisogna salvaguardare il benessere psicologico delle nuove generazioni. Un incontro molto interessante con relatori che hanno offerto risposte esaurienti e che sono riusciti a stimolare importanti riflessioni. Anna Consales