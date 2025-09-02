Mezzi pesanti bloccano la circolazione in città. Una proposta di Epifani (Casa dei Moderati)

Ecco la segnalazione, con annessa proposta, che il vice segratrio cittadino della Casa dei Moderati Giampiero Epifani ha fatto al sindaco di Brindisi:

Segnalazione criticità viabilità e proposta adeguamento rotatoria (ex pesa pubblica) in via Osanna/via Cappuccini

Al di là delle grandi problematiche che una città come Brindisi deve affrontare, esistono anche questioni di vivibilità quotidiana che incidono direttamente sulla tranquillità e sulla sicurezza dei cittadini.

Con la presente intendo segnalare una situazione di frequente disagio e pericolo che si è verificata per l’ennesima volta anche nella tarda mattinata di ieri in corrispondenza dell’incrocio tra via Osanna e via Cappuccini.

Sempre più spesso si registrano:

blocchi della circolazione causati da automezzi pesanti che, a causa delle dimensioni, non riescono a transitare correttamente;

manovre a rischio da parte dei conducenti, rese necessarie dalla conformazione della rotatoria attuale;

urti ripetuti ai balconi delle abitazioni al primo piano, con evidente rischio per la sicurezza e per l’integrità degli immobili.

Alla luce di ciò, chiedo cortesemente di voler valutare:

1. l’opportunità di limitare o regolamentare meglio l’accesso in città dei veicoli pesanti oltre una certa sagoma;

2. la possibilità di adeguare la rotatoria con una soluzione più funzionale, ad esempio una “rotatoria alla francese” dotata di cordoli smussati o sormontabili, che consenta il passaggio in sicurezza anche ai mezzi di dimensioni maggiori (autobus, veicoli di soccorso, camion autorizzati);

3. l’inversione del senso unico in via Pordenone, così da permettere a chi proviene da via Provinciale San Vito di raggiungere via Cappuccini senza impegnare via Osanna, con una conseguente riduzione del traffico nella zona critica.

Tali interventi migliorerebbero la fluidità della circolazione, ridurrebbero i rischi per la sicurezza stradale e tutelerebbero gli immobili della zona.

Confidando in un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Giampiero Epifani

Vice segretario cittadino Casa dei Moderati