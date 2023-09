QUARTA (FDI): BRINDISI NON POTRA’ PARTECIPARE AL BANDO “SPORT E PERIFERIE”. SI PERDE UNA GRANDE OPPORTUNITA’

La città di Brindisi perde una grande opportunità. Così come appreso stamattina – nel corso della competente commissione consiliare – dalla dirigente comunale, il Comune non potrà partecipare all’avviso “Sport e Periferie 2023” e non potrà farlo neanche nel 2024.

Il tutto, in quanto nel 2021 ha ottenuto 700.000 euro che sono stati destinati al Circolo Tennis Brindisi, cioè ad una struttura privata in cui si accede solo se tesserati (ed a discrezione dei dirigenti).

Si perde, pertanto, una grande opportunità per consentire alle famiglie meno abbienti e con fragilità di far praticare ai propri figli attività sportive nei quartieri in cui vivono.

Ho già chiesto agli uffici competenti di ricevere la documentazione relativa alla posizione del Circolo in relazione ai pagamenti della tassazione comunale alla data di erogazione del contributo. Allo stesso tempo, ho chiesto se è stata stipulata almeno una convenzione da cui si evincono orari e giorni in cui gli impianti del Circolo realizzati con il contributo di 700.000 euro saranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale per far svolgere attività sportiva a chi non può permettersi il pagamento di quote di iscrizione o di noleggio dei campi.

Roberto Quarta – Fratelli d’Italia