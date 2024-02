Quarta (Fdi): piazza Santa Teresa resta in abbandono…

Nonostante i vari solleciti effettuati agli uffici preposti, sia verbalmente, sia con comunicazioni a mezzo PEC, devo riscontrare che l’abbandono e il degrado da me denunciato riguardante Piazza S.Teresa persiste ancora tutt’oggi.

L’illuminazione della Piazza ridotta a poche lampade accese e mai sostituite, i fari del monumento ai caduti inesistenti, e infine la potatura degli alberi che non avviene da almeno 2 anni.

Ribadisco ancora una volta che come in questo caso, il problema principale di questa città riguarda la struttura tecnica e non certo quella politica.

Roberto Quarta

Consigliere comunale

Fratelli d’Italia