Riapertura AQP a Brindisi – Luperti e Greco: “E’ la conferma della politica del fare di Matarrelli”

Il Presidente della Provincia di Brindisi e dell’Autorità Idrica Pugliese Toni Matarrelli ha ottenuto un altro risultato importante per l’intera comunità brindisina. La riapertura nel capoluogo di una struttura operativa dell’Acquedotto Pugliese, infatti, rappresenta un traguardo particolarmente ambito in quanto aggiunge servizi ed elimina disagi ai nostri concittadini. Un dato che finalmente va in controtendenza rispetto agli anni bui contraddistinti solo da chiusure di importanti uffici pubblici in provincia di Brindisi.

E’ questo il nostro modo di interpretare i bisogni della gente. Ed ecco perché a Matarrelli rivolgiamo il nostro “grazie”.

Lino Luperti – consigliere provinciale e comunale di Brindisi

Michelangelo Greco – consigliere comunale