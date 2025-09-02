Ritardi cartelle Tari – Quarta chiede proroga per il pagamento

In questi giorni, molti cittadini di Brindisi stanno ricevendo la cartella relativa al pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti). Tuttavia, a causa di un ritardo nella spedizione da parte degli uffici competenti, diversi contribuenti stanno ricevendo l’avviso oltre la scadenza della prima rata, che era fissata al 31 agosto.

Questa situazione sta generando disagi e preoccupazione tra i cittadini, i quali rischiano di incorrere in sanzioni per ritardato pagamento, pur non avendo alcuna responsabilità.

Per tale motivo, il consgliere comunale Roberto Quarta ha formalmente richiesto agli uffici preposti di emettere un comunicato ufficiale che chiarisca l’origine del disservizio e, contestualmente, di procedere con l’adozione di una proroga dei termini di pagamento, in modo da tutelare i contribuenti e garantire un’equa gestione del tributo.

Quarta, a questo punto, confida in una pronta risposta dell’Amministrazione e in un rapido intervento che possa rassicurare i cittadini, evitando ulteriori disagi.