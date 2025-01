Sanità Brindisi, Galizia (UGL Salute): “L’internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione rappresenta una necessità improrogabile”

La UGL Salute di Brindisi sollecita l’internalizzazione del servizio di pulizia e sanificazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, attualmente appaltato a società esterne.

Il Segretario Provinciale UGL Salute, Alessandro Galizia, ha inoltrato all’azienda una richiesta ufficiale di avvio delle procedure per l’affidamento diretto del servizio, richiamando le vigenti linee guida regionali.

Il rappresentante sindacale ha presentato la seguente analisi: “Uno studio costi-benefici, condotto sui dati disponibili, evidenzia significativi vantaggi economici e un miglioramento delle condizioni lavorative derivanti dall’internalizzazione del servizio. Tale servizio – precisa – è già erogato da analoghe società partecipate della Regione, una per ogni Azienda Sanitaria, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale. Si richiede pertanto l’avvio delle procedure di internalizzazione per garantire uniformità con le altre realtà regionali ed evitare sprechi di risorse pubbliche” – conclude Galizia.