STEFANO MONTANARI OSPITE DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO, XXVI EDIZIONE”

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto il terzo appuntamento brindisino del “Barocco Festival Leonardo Leo 2023, XXVI edizione”, festival internazionale di musica antica nel segno di Leonardo Leo, con la direzione artistica del M° Cosimo Prontera. È andato in scena il concerto “Bach, Corelli e Vivaldi”, con il M° Cosimo Prontera al cembalo e il M° Stefano Montanari, violino solista, come ospite eccezionale della serata. Ha presentato il giornalista Antonio Celeste. Stefano Montanari, diplomato in violino e pianoforte, si perfeziona con Pier Narciso Masi a Firenze e con Carlo Chiarappa a Lugano. Dal 1995 al 2012 è stato primo violino concertatore dell’Accademia Bizantina di Ravenna, ensemble specializzato in musica antica, con cui ha effettuato tournée in tutto il mondo. Da gennaio 2024, inoltre, sarà il Direttore Stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Il M° Montanari, molto apprezzato per la sua musicalità e l’ineguagliabile estro, con il suo virtuosissimo violino, e il M° Prontera al cembalo hanno dato vita ad una serata veramente speciale. Il programma del concerto dedicato a Johann Sebastian Bach, Corelli e Vivaldi, tre grandi musicisti dell’età barocca, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente e tantissimi sono stati gli applausi. Un altro appuntamento indimenticabile del Barocco Festival Leonardo Leo 2023. Anna Consales