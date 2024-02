“TRA STORIA E MISTERO”, ALLA PRESENZA DEL GIAP, (GRUPPO INVESTIGATIVO ATTIVITÀ PARANORMALI), AL CASTELLO DI CAROVIGNO

Sabato 3 febbraio 2024, alle ore 19.00, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà l’evento “Tra storia e mistero”, alla presenza del G.I.A.P. (Gruppo Investigativo Attività Paranormali). Un evento veramente imperdibile per gli appassionati del paranormale e del mistero. Ogni castello ha una vita segreta da raccontare e questa sarà la serata perfetta per scoprire i suoi misteri più profondi. Una voce misteriosa narrerà storie, aneddoti e testimonianze, portandoti indietro nel tempo grazie a una visita guidata al buio con l’ausilio di lanterne. Per informazioni e prenotazioni: 3791092451; castellodicarovigno@gmail.com; www.castellodicarovigno.it